امرأة ترفع قضية خلع على زوجها- والسبب أغرب من الخيال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

رفعت امرأة تركية مؤخراً دعوى قضائية ضد زوجها، مدعية أنه نادراً ما يستحم، ورائحة العرق تفوح منه، ولا ينظف أسنانه إلا مرة أو مرتين في الأسبوع.

وتقدمت المرأة، التي عرفتها وسائل الإعلام التركية باسم AY فقط، بطلب الطلاق من زوجها "سي واي" مشيرة إلى افتقاره إلى النظافة الشخصية باعتباره السبب الرئيسي، وفقا لموقع "odditycentral".

وقالت محامية السيدة لمحكمة الأسرة في مدينة أنقرة التركية، إن المدعى عليه يرتدي نفس الملابس لمدة 5 أيام متتالية، ونادرا ما كان يستحم، وكانت تفوح منه رائحة العرق باستمرار.

وتم إحضار شهود لتأكيد هذه الادعاءات، ومن بينهم معارف مشتركة وحتى بعض زملاء الزوج في العمل، وقد أدلوا جميعاً بإفادات تؤكد سوء النظافة الشخصية للمتهم.

ووافقت المحكمة على طلب المرأة الطلاق وأمرت الزوج بدفع لها 500 ألف ليرة تركية (16500 دولار) كتعويض لزوجته السابقة عن تحملها افتقاره إلى النظافة الشخصية.

وقالت محامية AY: "يجب على الزوجين الوفاء بمسؤوليات الحياة المشتركة".

وتابعت: "إذا أصبحت الحياة المشتركة لا تطاق بسبب السلوك، يحق للطرف الآخر طلب الطلاق".

وأضافت: "يجب علينا جميعا أن نكون حذرين في العلاقات الإنسانية، ولهذا السبب، يجب أن ننتبه إلى سلوكنا ونظافتنا".

في القانون المدني التركي، تنقسم أسباب الطلاق المقبولة إلى فئتين، أسباب خاصة وأخرى عامة، وتشمل الأخيرة جميع الأسباب التي تجعل الحياة لا تطاق لأحد الطرفين أو كليهما.

وفي هذه الحالة بالذات، اعتبرت محكمة العدل الإقليمية والاستئناف العليا أن سوء النظافة الشخصية للزوج سببًا وجيهًا للطلاق، وكان حكمهما الأخير نهائيًا.

وأظهرت وثائق المحكمة أنه وفقًا لشهادات الشهود، كان سي واي يستحم مرة واحدة على الأكثر كل 7 إلى 10 أيام، وكان ينظف أسنانه مرة أو مرتين فقط في الأسبوع، مما جعل رائحة أنفاسه لا تطاق.

ومن المثير للاهتمام أن بعض زملاء الرجل وافقوا على المثول كشهود في هذه القضية، وذكروا أن رائحة جسده الكريهة جعلت العمل معه تعذيباً.

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