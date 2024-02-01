هل تأكل قبل النوم مباشرةَ؟.. هذا ما يحدث في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لا أحد يرغب في الذهاب إلى الفراش جائعا، إلا أن تناول الطعام قبل النوم قد يكون له بعض الآثار على الجسم، وذكر موقع "برايت سايد" الأمريكي إيجابيات وسلبيات تناول الطعام قبل النوم.

حرقة المعدة

عادة يكون الحمض الناتج عند هضم الطعام الذي تتناوله موجودًا في المعدة، وعند الاستلقاء على السرير، يتحرك الحمض عبر المعدة ويتلامس مع الأجزاء الحساسة في الجهاز الهضمي، لهذا السبب فإن الاستلقاء على السرير ومعدتك ممتلئة يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة، وهو إحساس مؤلم بالحرقان في صدرك أو حلقك.

تأثر جودة النوم

إذا تناولت وجبة كبيرة مباشرة قبل النوم، فإن عملية الهضم الكاملة تستمر أثناء النوم، وهذا يسبب الأرق وعدم الشعور بالراحة.

الأحلام أو الكوابيس

الإصابة بالكوابيس أو الأحلام المزعجة يمكن أن تكون بسبب الطعام الذي نتناوله في الليل، لأن عملية التمثيل الغذائي التي يتم تحفيزها عن طريق تناول الطعام في وقت متأخر من الليل تجعل دماغك أكثر نشاطًا، وبالتالي يدخل الإنسان بعد ذلك في ما يسمى بنوم حركة العين السريعة (REM)، وهو الوقت الذي تحدث فيه معظم الأحلام، لذا إذا لاحظت أنك تراودك أحلام مخيفة في الليل، فحاول التوقف عن تناول الطعام قبل النوم.

الرغبة الملحة في التبول بكثرة

يعاني البعض من زيادة الحاجة إلى التبول أثناء الليل، وهو ما يُعرف "بالتبول الليلي"، ويمكن أن يكون هذا مرتبطًا بكمية الكافيين الموجودة في الطعام الذي تناولته في وقت متأخر من اليوم.

وهذا يعني أن الطعام الذي نتناوله يمكن أن يكون مدرًا للبول أو بمعنى آخر يجعلك تضطر إلى التبول أكثر.

زيادة الوزن

عندما تأكل في وقت متأخر قبل النوم فإنك لا تعطي الجسم الوقت الكافي لحرق السعرات الحرارية الموجودة في الوجبة التي كنت تتناولها، لذا، من الأفضل التوقف عن تناول الطعام قبل النوم أو البقاء مستيقظًا لبعض الوقت بعد تناول العشاء إذا كنت لا ترغب في اكتساب وزن زائدة.

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