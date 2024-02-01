7 أضرار للنوم أمام المدفأة.. ما علاقتها بخصوبة الرجال؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في الشتاء ومع ازدياد موجة الطقس البارد قد يكون تشغيل المدفأة هو الخيار الأمثل، لكن للقيام بذلك العديد من الأضرار السلبية على الصحة، وفق ما ذكر موقع "برايت سايد".

قلة النوم

في الليل تشهد أجسامنا انخفاضًا طفيفًا في درجة حرارتها الأساسية عن طريق إرسال الحرارة بعيدًا عن القلب، مما يشير إلى الجسم بأن وقت النوم قد حان، ومع ذلك، عندما تكون درجة حرارة غرفتك مرتفعة، فقد تعيق عملية التنظيم الحراري لجسمك ومن ثم تشعر بالتعب والانزعاج والأرق.

كما يمكن لدرجات الحرارة الساخنة أن تقلل من الوقت الذي تقضيه في نوم حركة العين غير السريعة، ولن يجعلك هذا تشعر بالتعب في اليوم التالي فحسب، بل قد يؤثر أيضًا على تعافي الجسم وتقوية الذاكرة والتعلم والعمليات الأخرى، ولهذا السبب فإن إضافة بطانية أخرى بدلاً من تشغيل المدفأة قد يكون حلاً أفضل، حيث يمكنك بسهولة خلع طبقة واحدة عندما تشعر بالحرارة.

آلام الصدر ومشاكل القلب

المدفأة تولد الكثير من الحرارة، مما يؤدي إلى زيادة مستوى أول أكسيد الكربون داخل الغرفة، ولهذا السبب لا يُنصح بالاحتفاظ به لفترة طويلة، لأن الحرارة سترفع ثاني أكسيد الكربون إلى مستويات أعلى من المستويات الآمنة مما قد يكون ضارًا بصحتنا.

لذا فإن إبقاء المدفأة مفتوحة لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى ألم في الصدر ومشاكل أخرى في القلب، وفي هذه الحالة يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والربو توخي الحذر الشديد، لأنهم معرضون للخطر بشكل خاص.

التأثير على خصوبة الرجال

التعرض لفترات طويلة لحرارة المدفأة قد يؤدي إلى إصابة الرجال بالعقم.

جفاف البشرة

النوم مع المدفأة طوال الليل يمكن أن يتسبب أيضًا في جفاف وتهيج البشرة بسبب نقص الرطوبة، بالإضافة إلى الحكة.

يصبح الهواء في غرفتك سامًا

الحرارة الزائدة في الغرقة لفترات طويلة يمكن أن تؤثر سلبًا على جودة الهواء الداخلي، وأيضا يؤدي ذلك إلى عواقب صحية على المدى الطويل ومشاكل في الجهاز التنفسي مثل الربو والحساسية، والتسبب في بعض الأمراض الخطيرة الأخرى.

ضعف جهاز المناعة

تعيش البكتيريا لفترة أطول في الهواء الجاف، وهذا هو السبب في أن الظروف التي تنشأ عن ترك المدفأة قيد التشغيل يمكن أن تخلق بيئة تزدهر فيها البكتيريا، وفي الواقع، هذا هو السبب وراء الإصابة بالمرض والأنفلونزا في كثير من الأحيان خلال فصل الشتاء.

خطر على الأطفال

تعرض الأطفال للمدفأة يتسبب في إصابتهم بجفاف البشرة، كما أن المخاط الموجود في الأنف المسؤول عن حبس البكتيريا يجف بسهولة في غرفة بها هواء ساخن.

وعندما يجف المخاط، يضعف جهاز المناعة وتصبح الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

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