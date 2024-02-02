5 نصائح مهمة للحفاظ على صحة الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

الكبد هو أحد أهم أعضاء الجسم، وهو مسؤول عن العديد من الوظائف الحيوية، مثل إزالة السموم من الجسم وإنتاج البروتينات وتنظيم الهرمونات، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها للحفاظ على صحة الكبد.

ونستعرض لكم مجموعة من أبرز تلك النصائح، وفقا لما جاء بموقع "Mayo Clinic".

اتباع نظام غذائي صحي

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الكبد. يجب أن يشمل النظام الغذائي الصحي مجموعة متنوعة من الأطعمة الكاملة، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

يجب الحد من تناول الأطعمة المصنعة والسكريات المكررة والدهون المشبعة.

ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد ممارسة الرياضة على الحفاظ على وزن صحي، وهو أمر مهم لصحة الكبد. يجب ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

السيطرة على الوزن

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى تراكم الدهون في الكبد، مما قد يؤدي إلى تلف الكبد.

تجنب الأدوية غير الموصوفة

يمكن أن تتسبب بعض الأدوية غير الموصوفة، مثل مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، في تلف الكبد.

التطعيم

يمكن أن تساعد بعض اللقاحات، مثل لقاح التهاب الكبد الفيروسي B، في حماية الكبد من الإصابة.

اقرأ أيضًا

خفافيش تستولي على سكن جامعي وتطرد الطلاب.. ما القصة؟

3 أبراج حياتهم العاطفية في خطر خلال فبراير.. لا تخافوا ولكن احذروا

سر لمعان عيون القطط في الظلام.. 3 أمور تكشف اللغز

ماذا يحدث لجسمك عند الجلوس فترة طويلة في غرفة مظلمة؟.. افتح النور

يقي من أمراض القلب - فوائد مدهشة لهذا النوع من الجبن.. لن تصدق ما يفعله بجسمك