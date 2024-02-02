بريطانيا تُطلق حملة لتنظيم "الجراحة التجميلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - في خطوة تهدف إلى حماية المرضى من مخاطر الجراحة التجميلية، أطلقت الحكومة البريطانية حملة جديدة لتنظيم هذا المجال،

ووفقًا لما جاء عبر صحيفة ، وفقاً لصحيفة ديلي ميل، تعتقد الهيئة أن "عدداً كبيراً من العيادات الخارجية، تعرض الأشخاص للأذى بسبب ترويجهم غير المسؤول لحملات التجميل"

وبدأت حملة المراقبة لتحديد ومعالجة الإعلانات التي تنتهك القواعد الصارمة في المملكة المتحدة، ويأتي هذا الإجراء وسط ارتفاع في عدد المرضى الذين يتطلعون للسفر إلى الخارج لإجراء عمليات تجميلية.

وبحسب القائمين على الحملة، فإن الأسوأ يتمثل في ظهور شخصيات مشهورة، تروّج لهذه الإعلانات مدفوعة الأجر، عبر فيسبوك وإنستغرام.

وستصدر الحملة اليوم إشعاراً تنفيذياُ لمقدمي خدمات الجراحة التجميلية في الخارج، والذي يحدد القواعد وإجراءات التنفيذ التي يمكن اتخاذها.