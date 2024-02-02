الجينز.. قطعة أساسية في خزانة كل فتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

منذ عقود، يُعتبر الجينز قطعة أساسية في خزانة كل سيدة فهو مريح، عملي، وأنيق في نفس الوقت.

يتربع البنطال الجينز ذو طبعة جلد النمر على عرش الموضة النسائية في 2024، حيث تألقت به مؤخراً عارضات الأزياء العالميات، مثل هايدي كلوم وأليكسا تشونج وإميلي سيندليف.

وأوضحت مجلة "Jolie" أن البنطال الجينز المزدان بطبعة جلد النمر يمنح المرأة إطلالة شرسة تعكس جرأتها وثقتها بنفسها، وتفرد أسلوبها، مشيرة إلى أنه يتناغم بصفة خاصة مع القطع الفوقية، التي تكتسي بدرجات البني والبيج والأسود.



وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنطال الجينز المزدان بطبعة جلد النمر يتناغم أيضاً مع القطع الفوقية، التي تزهو باللون الأزرق السماوي، مشيرة إلى إمكانية إضفاء المزيد من الجاذبية والجرأة على البنطال من خلال تنسيقه مع قطعة فوقية تزهو باللون الأحمر.

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