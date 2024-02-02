الامارات | كوكب بحجم برج سكني.. يمر من أمام الأرض اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف علماء أن كويكباً بحجم ناطحة سحاب على بعد 1.7 مليون ميل (2.8 مليون كيلومتر) سيمر من كوكب الأرض اليوم الجمعة.

ومن غير المحتمل أن يصطدم الكويكب بالأرض لأنه من المتوقع أن يمر على بعد مسافة تبلغ سبعة أضعاف المسافة من كوكبنا إلى القمر.

كما تشير تقديرات مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة "ناسا"، إلى أن عرض الكويكب يتراوح بين 210 و480 مترا. يعني هذا أن حجم الكويكب ربما يماثل حجم برج سكني مثل مبنى "إمباير ستيت" في نيويورك أو برج "ويليس" في شيكاغو. ويعرف الكويكب، الذي تم اكتشافه في عام 2008، باسم "2008 أو اس 7"، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

ولن يتسبب اللقاء بين الكويكب والأرض في أية أضرار. كما يتوقع أن تدور ثلاثة كويكبات أصغر حجما أيضا حول الأرض يوم الجمعة دون ضرر.

ولا يزيد عرض الكويكبات الأخرى على عشرات الأمتار. ومن المنتظر أن يمر كويكبان آخران قرب الأرض يوم السبت.

وبعد غد الأحد، من المرتقب أن يمر كويكب يبلغ حجمه نصف حجم الكويكب "2008 أو اس 7"، ويبقى على بعد 7.3 مليون كيلومتر من الأرض.