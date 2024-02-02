الزعفران.. أمل جديد لمرضى التهاب الأمعاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تُعد أمراض التهاب الأمعاء من الاضطرابات المزمنة التي تؤثر على الجهاز الهضمي، وتسبب أعراضًا مزعجة مثل ألم البطن والإسهال والنزيف.

تُستخدم العديد من العلاجات لعلاج هذه الأمراض، لكنها لا تخلو من آثارها الجانبية، وقد لا تكون فعالة في جميع المرضى.

ووفقًا لما جاء عبر صحيفة "مديكال نيوز توداي"، أجريت الدراسة في جامعة هوارد في واشنطن، وشارك في التجربة 30 مريضاً بالتهاب الأمعاء، تناولوا إما مكملات الزعفران أو دواء وهمياً لمدة 8 أسابيع.

وأظهرت النتائج أن من تناولوا جرعات عالية من الزعفران لديهم تحسن كبير في الأعراض والمؤشرات الحيوية للالتهاب.

ولاحظ الباحثون انخفاض نوع من البكتيريا يرتبط بالتهاب القولون لدى من تناولوا الزعفران، وزيادة بكتيريا أخرى ترتبط بالأشخاص الأصحاء.

ويعتبر الزعفران من أغلى الأعشاب في العالم، ويحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وخصائص مضادة للالتهابات، ويُستخدم في الطب القديم منذ أكثر من 1600 عام قبل الميلاد.

ويبحث العلماء حالياً عن فوائد طبية محتملة للزعفران، لعلاج حالات صحية متنوعة، بما في ذلك: الاكتئاب، والزهايمر، والسرطان، وأمراض القلب، والسمنة، والحد من أعراض الدورة الشهرية، ومشاكل النوم، والضمور البقعي للشبكية المرتبط بالعمر.

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