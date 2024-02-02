7 علامات تحذيرية مبكرة تدل على اقتراب الإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

العديد من الأشخاص يمكن أن يصابوا بمرض السكري من النوع الثاني لسنوات دون أن يدركوا ذلك، وذلك لأن العلامات المبكرة لهذه الحالة يمكن أن تكون غامضة للغاية.

وهناك 7 علامات يصدرها جسمك تخبرك أن مستويات السكر لديك مرتفعة للغاية، وفقا لموقع "إكسبريس" البريطانية.

فقدان الوزن غير المبرر:

العلامة الأولى التي يجب البحث عنها هي فقدان الوزن غير المبرر أو كتلة العضلات.

فقدان الوزن مرتبط بمقاومة الأنسولين، مما يعني عدم قدرتك على استخدام السكر في الدم للحصول على الطاقة، مما يترك جسمك يبحث عن مصادر أخرى مثل الدهون والعضلات.

ومع ارتفاع مستويات السكر في الدم، يضخ البنكرياس المزيد من الأنسولين لمحاولة توصيل مستويات السكر إلى خلاياك.

وبمرور الوقت، تتوقف الخلايا عن الاستجابة لكل هذا الأنسولين وتصبح مقاومة للأنسولين.

ولأن السكر مرتفع في دمك، ولكن ليس داخل خلاياك، فلا يمكنك استخدامه للحصول على الطاقة، وبالتالي يبدأ جسمك بتكسير الدهون والعضلات لاستخدامها في الحصول على الطاقة، ولهذا السبب قد تصاب بفقدان الوزن غير المبرر.

التبول بشكل متكرر:

علامة أخرى من علامات مرض السكري من النوع 2 ، وهي الحاجة إلى التبول أكثر، وتحدث عندما يحاول جسمك التخلص من هذا السكر الزائد في دمك.

كما أن مستويات السكر في الدم مرتفعة بشكل غير طبيعي لدى مرضى السكري، لذلك ينتهي الأمر بكمية كبيرة من السكر في البول، وهذا يسحب الماء من جسمك إلى البول، لذلك تتبول بشكل متكرر.

زيادة العطش:

إذا كنت تتبول أكثر، فسوف تشعر بالعطش أكثر وسيطالبك دماغك بتناول المزيد من السوائل لتحقيق التوازن بين الأمور.

لذا إذا كنت تتبول أكثر وتشعر بالعطش ، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى فحص مستويات السكر في الدم للتأكد من أنك لست مصاباً بالسكري.

عدم وضوح الرؤية أو مشكلات بصرية:

عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية، فقد يؤثر ذلك على عدسة عينك ويؤدي إلى تورمها، وهذا التغيير بتسبب في رؤية ضبابية.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم لسنوات عديدة يمكن أن يصابوا أيضًا بما يسمى اعتلال الشبكية السكري .

وعلى الرغم من أن هذا قد يستغرق سنوات عديدة للتطور، إلا أنه في المراحل اللاحقة، يمكن أن تصاب بعدم وضوح الرؤية أو العوامات وهي أشكال تمر عبر رؤيتك، وآلام واحمرار في العين وصعوبة في الرؤية في الظلام وأيضًا في المراحل المتأخرة جدًا، يمكن أن تصاب بفقدان البصر المفاجئ.

الشعور بالتعب الشديد:

مقاومة الأنسولين الناتجة عن الارتفاع المستمر لمستويات السكر في الدم تعني أن خلاياك لا تستطيع بسهولة امتصاص السكر في الدم وإنتاج الطاقة، مما يجعلك تشعر بطاقة أقل، وتشعر بالتعب والإرهاق.

بطء الشفاء:

علامة تحذير أخرى يجب الانتباه إليها هي القروح أو الإصابات التي تستغرق وقتًا أطول للشفاء، في حين أن هذا يرجع إلى عدة أشياء مختلفة، فإن أحد الأسباب هو ارتفاع مستويات السكر التي تؤثر على الأوعية الدموية في الجسم.

وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في تدفق الدم والدورة الدموية، وتحتاج الجروح إلى تدفق دم جيد وأكسجين ومغذيات للشفاء بسرعة، لذلك، إذا كنت تعاني من ضعف الدورة الدموية، فسوف يستغرق الأمر وقتًا أطول للشفاء.

مناطق الحكة المتكررة:

الشعور بالحكة في المناطق المحيطة، بما في ذلك الفخذ والإبط والأعضاء التناسلية والثديين من العلامات التحذيرية.

وعندما يكون لديك مستويات عالية من السكر، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية مثل مرض القلاع، وغالبًا ما تنمو في مناطق رطبة، كما أنها أكثر شيوعًا عند مرضى السكري لأن ارتفاع مستويات السكر يؤدي إلى فرط نموها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات السكر مع مرور الوقت يمكن أن يضعف جهاز المناعة لدينا، وهذا يعني أن مرضى السكري الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى هم أقل عرضة لمكافحتها بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم وضعف الدورة الدموية.