علامات تظهر بعد الأكل دليل على الإصابة بسرطان المعدة.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بعض العلامات المبكرة التي تظهر على فُم المعدة، خاصةً بعد تناول الطعام، ربما تكون دليلا على الإصابة بسرطان المعدة، لذا عليك الانتباه منعا للتعرض لمشكلات صحية خطيرة.

ووفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة، تشمل بعض علامات الإصابة بسرطان المعدة ما يلي:

علامات الإصابة بسرطان المعدة

فقدان الشهية.

الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية بسيطة من الطعام.

عسر الهضم.

تغيرات في عادة الإخراج.

براز لونه أسود غامق.

وهناك علامات أخرى مبكرة وتشمل ما يلي:

الشعور بالقيء.

الشعور بجروح في المعدة.

عسر الهضم.

الألم في الجزء العلوي من البطن.

وإذا لاحظت هذه الأعراض عليك الذهاب للطبيب على الفور منعا للتعرض لمشكلات صحية خطيرة.

أسباب الإصابة بسرطان المعدة

لا يعرف بشكل واضح ما يسبب سرطان المعدة، ولكن يعتقد الخبراء أن معظم سرطانات المعدة تبدأ عندما يجرح شيءٌ ما البطانة الداخلية للمعدة.

ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

إصابة المعدة بعدوى.

الارتجاع الحمضي لفترة طويلة.

تناول الكثير من الأطعمة المالحة.

الوقاية من سرطان المعدة

تناول كمية كبيرة من الفواكه والخضراوات.

التقليل من كمية الأطعمة المالحة.

الإقلاع عن التدخين.

شرب كمية كبيرة من السوائل.

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