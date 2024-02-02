هل تشعر بطعم الملح في فمك؟.. السبب قد يفاجئك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الشعور بطعم مالح في الفم حالة قد تكون شائعة ربما تنتج عن مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك الجفاف ونقص التغذية وارتجاع المريء.

ويقول الدكتور إبراهيم سعيد جمعة استشاري الباطنة والجهاز الهضمي وسوء التغذية، إنه في بعض الحالات ربما يكون الشعور بطعم مالح في الفم علامة على سوء التغذية، أو بعض الأدوية مثل أدوية الضغط، وأيضا حالة طبية أكثر خطورة، مثل مرض السكري أو مرض الكلى.

الإصابة بالجفاف أحد أسباب الشعور بالمح في الفم

وأضاف خلال حديثه، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أسباب الشعور بطعم مالح في الفم، يمكن أن يرجع إلى إصابة الشخص بالجفاف، الذي قد يؤدي إلى إنتاج الجسم كمية أقل من اللعاب، ويركز الملح في الفم.

وأيضا ينتج عن مشكلات الأسنان الشعور بطعم مالح في الفم، نتيجة تراكم البكتريا.

أسباب جفاف الفم

ونوه إلى أن هناك أسباب أخرى لجفاف الفم مثل ما يلي:

ارتجاع المريء.

تناول أدوية الضغط والسكري.

أدوية الاكتئاب.

الحوامل حيث يمكن أن تعاني النساء بطعم مالح في الفم، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية.

نصائح للتخلص من طعم الملح في الفم

وقدم عدة نصائح للوقاية من الشعور بطعم مالح في الفم:

شرب كمية كبيرة من السوائل.

تجنب الأطعمة المالحة قبل النوم.

الابتعاد عن التدخين.

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