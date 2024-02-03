8 أطعمة تدمر العلاقة الزوجية.. تتناولها يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يمكن أن تؤدي كمية كبيرة من السكريات المضافة إلى زيادة الوزن والسكري من النوع الثاني، ما قد يؤثر على الصحة الجنسية.

استشاري التغذية العلاجية حازم علي يقول لـ"الخليج 365" إن هناك 8 أطعمة تضر الصحة الجنسية كالتالي:

اللحوم الحمراء والمصنعة

تسبب انسداد الشرايين مما يؤثر على الدورة الدموية اللازمة للأداء الجنسي.

الأطعمة المالحة

تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم مما يسبب مشاكل جنسية.

المخبوزات البيضاء

ترفع نسبة السكر مما يؤثر على الرغبة الجنسية.

المشروبات الغازية

تقلل الرغبة الجنسية بسبب ما تحتويه من سكر ومواد كيميائية.

الأطعمة المصنعة والجاهزة

تحتوي على مواد حافظة ضارة تسبب العقم.

الكافيين

تناول الكافيين بكثرة يقلل من الرغبة الجنسية.

الأطعمة الحارة

تسبب التهابات مؤلمة تؤثر على النشاط الجنسي.

الأطعمة الدهنية:

تسد الشرايين وتقلل تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

أطعمة مفيدة للصحة الجنسية

الفواكه والخضروات:

تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة للصحة الجنسية.

الأسماك والمأكولات البحرية:

مصدر ممتاز لأوميجا 3 الذي يحسن الدورة الدموية.

المكسرات:

تحتوي على الأحماض الدهنية المفيدة للجهاز التناسلي.

الشوكولاتة الداكنة:

تحسن من مستويات الطاقة والمزاج مما يعزز الرغبة الجنسية.

العسل الطبيعي:

يحتوي مواد مضادة للأكسدة تزيد من نشاط الجسم وحيويته.

نصائح طبية:

إذن من المهم تجنب الأطعمة الضارة والتركيز على الأطعمة المفيدة للحفاظ على صحة جنسية جيدة.

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