للرجال .. اللياقة البدنية تحميك من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة سويدية حديثة أن ارتفاع النشاط البدني عند الرجال يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تصل إلى 35%، وذلك وفقًا لما نشر في موقع healthday.

واستندت النتائج إلى بيانات 58 ألف رجل، والتي تضمنت الإبلاغ عن مستوى النشاط البدني اليومي، والوزن، والحالة الصحية والتاريخ المرضي، نقلا عن موقع 24 الإماراتي.

وفي بداية الدراسة، ارتدى المشاركون في الدراسة جهازاً لقياس مستوى الأداء التنفسي القلبي أثناء ركوب دراجة ثابتة، لتقييم مستوى اللياقة القلبية.

ثم ارتدى المشاركون جهاز تتبع النشاط البدني لعدة سنوات، وقام فريق البحث من المدرسة السويدية للرياضة والعلوم الصحية بتقييم آثار النشاط البدني، ومقارنتها بالسجلات الصحية للمشاركين.

وأظهرت النتائج أن الذين ارتفع لديهم مستوى اللياقة البدنية بنسبة 3% انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بنسبة تصل إلى 35%، مقارنة بمن انخفض لديهم النشاط البدني.

ولم يجد الباحثون صلة بين ارتفاع اللياقة ومخاطر الوفاة الناجمة عن سرطان البروستاتا.

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