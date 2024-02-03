"عشبة صينية" تسرع من التعافي بعد الإصابة بالسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت دراسة حديثة أجراها الباحثون في جامعة بكين، أن هناك عشبة صينية تعرف باسم "نبات الجنكة بيلوبا"، يزيد من سرعة التعافي عند المصابين بالسكتات الدماغية، ووفقًا لما نشر في موقع studyfinds.



أظهرت النتائج أن المرضى الذين عولجوا عن طريق الحقن في الوريد، بواسطة الجنكة ديتربين لاكتون ميغلومين (GDLM)، وهو مشتق من هذه النبتة، شهدوا تحسناً في التعافي المعرفي بعد 14 يوماً، ومرة أخرى بعد 90 يوماً من السكتة الدماغية.

ومن المقرر أن يتم عرض نتائج الدراسة الأسبوع المقبل في المؤتمر الدولي الذي تنظمه الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية في أريزونا بين 7 و9 فبراير، نقلا عن موقع 24 الإماراتي.

ودرس الباحثون التعافي المعرفي لأكثر من 3 آلاف ناجٍ من السكتات الدماغية، بمتوسط عمر 63 عاماً، تم علاجهم من سكتة دماغية إقفارية خفيفة إلى متوسطة، في 100 مركز في جميع أنحاء الصين.

وبدأ العلاج خلال 48 ساعة من الإصابة بالسكتة الدماغية. حيث تم اختيار ما يقرب من نصف المشاركين عشوائياً لتلقي حقن وريدية يومية، تبلغ 25 ملغ من GDLM لمدة 14 يوماً، بينما تلقى الباقي حقناً وهمية في الوريد يومياً.

وقال الدكتور أنكسين وانغ المشرف على التجربة: "كانت نسبة المرضى الذين وصلوا إلى مستوى تحسن ملحوظ سريرياً أعلى بنسبة 20% في مجموعة حقن GDLM، ما يشير إلى أنها قد تحسن الوظيفة الإدراكية لدى المصابين بسكتة دماغية إقفارية حادة".

وتتوفر هذه العشبة في صيغة كبسولات كمكملات غذائية لتحسين الذاكرة.

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