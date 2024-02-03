هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت الطعام بسرعة- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تناول الطعام بسرعة عادةً شائعة لدى البعض، لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن القيام بهذه العادة البسيطة قد يتسبب في مخاطر صحية جسيمة على المدى البعيد، وفق ما كشف موقع "livestrong".

عسر الهضم واضطراب المعدة:

عسر الهضم هو نتيجة شائعة لتناول الطعام بسرعة كبيرة، ويمكن أن تشمل الأعراض إحساسًا ثقيلًا بالحرقان، وعادة ما يختفي الانزعاج بمجرد أن تتاح لجسمك فرصة هضم كل الطعام، ولكن إذا استمر عسر الهضم لديك، فيجب استشارة الطبيب.

زيادة الوزن:

تناول الطعام بسرعة كبيرة بانتظام يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر زيادة الوزن وارتفاع مؤشر كتلة الجسم وزيادة وزن الجسم، ويعرضك لخطر تراكم السعرات الحرارية الزائدة.

الانقطاع عن إشارات الجوع والشبع:

تناول الطعام بسرعة يضعف إشارات الشبع الطبيعية لجسمك، ومن ثم فقدان الاتصال بـ إشارات الجوع والشبع الطبيعية.

كما أن تناول الطعام بسرعة في الغداء يمكن أن يؤدي إلى تناول المزيد في العشاء، وبمرور الوقت، قد تبدأ في الاعتماد على عواطفك لاخبارك بموعد تناول الطعام.

مشاكل صحية طويلة المدى:

تناول الطعام بسرعة بشكل منتظم يمكن أن يهيئك لبعض المشكلات الصحية الهامة مع مرور الوقت، مثل: متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

ووجدت دراسة أجريت في يوليو 2018 في ‌BMC Public Health ‌ والتي شملت ما يقرب من 8000 شخص، أن سرعة تناول الطعام بشكل أسرع مرتبطة بارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون في البطن وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكر في الدم

ما هي المدة التي يجب أن يستغرقها تناول الوجبة؟

معدتك تستغرق حوالي 20 دقيقة لتخبر دماغك بأنها ممتلئة، لذا من الأفضل محاولة تمديد وجباتك لتستمر على الأقل لفترة طويلة.

لذا حاول تناول الطعام بوتيرة تجعل وجبتك تستمر لمدة 20 دقيقة (أو أكثر).

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