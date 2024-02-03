لماذا نشعر ببرودة الطقس في المنزل أكثر من الخارج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن سبب شعورنا ببرودة الطقس داخل المنزل أكثر من الشارع، مؤكداً أن ذلك يرجع إلى الطرز المعمارية وطرق ومواد البناء غير الواقية، مما يجعلها غير قادرة على توفير عزل مناسب ضد البرد القارس في الشتاء أو حر الهجير في الصيف.

ووصف شعبان من خلال منشور له على فيسبوك، البيوت المصرية بأنها أشبه بـ"ديب فريزر" في فصل الشتاء، بينما تصبح مثل "الفرن" في فصل الصيف.

وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، من أهمها:

- عدم استخدام مواد عازلة مناسبة للحرارة في البناء، مثل الطوب الحراري أو الصوف الزجاجي.

- كثرة النوافذ والأبواب، مما يسمح بتسرب الهواء البارد أو الساخن إلى داخل المنزل.

- عدم وجود تهوية مناسبة داخل المنزل، مما يؤدي إلى تراكم الهواء البارد في الأسفل.

- استخدام مواد بناء غير مناسبة، مثل الطوب الأحمر الذي يمتص الحرارة.

ودعا شعبان إلى ضرورة مراعاة معايير البناء الحديث التي تضمن عزلًا مناسبًا للحرارة، وذلك للحفاظ على صحة وراحة المواطنين، وتقليل استهلاك الطاقة.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور شعبان، مؤكدين على صحة ما قاله، ومطالبين بضرورة اتخاذ خطوات لمعالجة هذه المشكلة.

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