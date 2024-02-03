نوع فاكهة بـ25 جنيها يحسن الكوليسترول وتحمي عضلة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الرمان من الفاكهة الشتوية اللذيذة التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية من فيتامينات ومعادن، وسعر الكيلو منها يتراوح بين 20 و25 جنيها داخل الأسواق.

الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية والسمنة يقول لـ"الخليج 365"، إن الرمان من الفاكهة الحمراء ذات المذاق اللذيذ، ولها العديد من الفوائد الصحية لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض.

تحمي عضلة القلب من أي ضرر

وخلال حديثه، أشار إلى أن فاكهة الرمان تُحسن من الكوليسترول لأنها غنية بمضادات الأكسدة، وأيضا تحمي عضلة القلب من أي ضرر، لأنها غنية بالألياف والمعادن مثل البوتاسيوم، وهي عوامل مهمة تحافظ على صحة القلب.

وأضاف: "الرمان غني بفيتامين سي يقي من نزلات البرد والإنفلونزا، ويعزز جهاز المناعة ويحارب العدوى.

فوائد أخرى للرمان

وقدم عدة فوائد أخرى لهذا النوع من الفاكهة الحمراء ذات الحبوب اللذيذة وتشمل ما يلي:

تحسين الهضم، لأنها غنية بالألياف.

تعزيز وظائف الدماغ.

تقليل الشيخوخة.

واختتم:" الرمان فاكهة شتوية لذيذة وسعرها في متناول الجميع، لذا عليك تناوله للاستفادة بأكبر قدرا منه.

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