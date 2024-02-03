عانى من آلام الظهر.. شاب يكتشف إصابته للسرطان - احذر هذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

توفي شاب يدعى "جيرالد جرين" بعد أيام من تشخيص إصابته بالسرطان، وكان يعاني من آلام في الظهر، واعتقد أنه بحاجة إلى شراء سرير جديد قبل أيام من وفاته.

لكن البالغ من العمر 21 عاما من مدينة رينفروشاير باسكتلندا ، أصبح أكثر قلقا عندما بدأ في التقيؤ، وعلى الرغم من أنه أخفى أعراضه عن والديه، إلا أنهم اكتشفوا الحقيقة بعد معاناته من سعال الدم.

لذا نقلته والدته إلى المستشفى واكتشف الأطباء أنه يعاني من فقر دم حاد وأخضعوه لعملية جراحية لتصريف كليتيه، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأثناء وجوده في غرفة العمليات، توقف تنفس الشاب وكان لا بد من إنعاشه، ولمحاولة إنقاذ حياته، اضطر الأطباء إلى وضعه في غيبوبة صناعية.

وعندما استيقظ المريض من الغيبوبة، كان عليه أن يخضع لمدة أسبوع من الاختبارات قبل أن يعلم بتشخيصه المدمر.

وبعد تشخيص إصابته بنوع عدواني من السرطان، كان لا بد من نقله إلى المستشفى لأن مرضه غير القابل للشفاء ينتشر بسرعة، لكن لسوء الحظ بعد ساعات من وصوله، توفي.

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