7 فوائد مذهلة لممارسة المرأة العلاقة الحميمة بانتظام.. هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - ممارسة العلاقة الحميمة بصورة منتظمة عنصرا مهما لصحة المرأة الجسدية والنفسية، حيث توفّر العديدَ من الفوائدِ التي تُحسن من حياةِ المرأةِ، وفقا لموقع "health".

- فوائد ممارسة العلاقة الحميمة للمرأة بانتظام:

1. تقوية العلاقة العاطفية

يتم إطلاق الأوكسيتوسين، وهو "هرمون الحب"، أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، يساعد هذا الهرمون على استقرار العلاقة العاطفية وزيادة الثقة والمودة بين الزوجين.

2. تحسين صحة القلب

يساعد ممارسة الجنس بصورة منتظمة على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، والحماية من السكتة الدماغية لدى النساء.

3. تقوية جهاز المناعة

تحفز الإثارة الجنسية إنتاج الجلوبولين المناعي في الأغشية المخاطية، ما يعزز تقوية الجهاز المناعي ومقاومة الجسم للأمراض والعدوى.

4. الحد من التوتر

يساعد ممارسة العلاقة الحميمة باستمرار على إفراز الإندورفين، وهي هرمونات تمنح شعورا بالسعادة والاسترخاء، وبالتالي تقليل التوتر والقلق، وتحسين الحالة المزاجية لدى المرأة.

5. مسكن للآلام

لا يساهم إطلاق الإندورفين أثناء ممارسة الجنس في تقليل التوتر فحسب، بل يعمل أيضا كمسكن طبيعي للألم.

6. تعزيز جودة النوم

تؤدي أيضا إلى الشعور بالاسترخاء، وهذا بدوره يؤدي إلى تعزيز جودة النوم ومكافحة الأرق الشديد.

7. تقوية عضلات قاع الحوض

ممارسة الجنس بانتظام مفيدا في تقوية عضلات قاع الحوض، والتي تلعب دورا مهما في دعم المثانة والرحم والأمعاء، إضافة إلى، التحكم في المثانة، وتقليل خطر الإصابة باضطرابات قاع الحوض.

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