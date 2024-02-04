هل نزيف المرأة يُبطل الصلاة؟

القاهرة - سمر حسين - مبطلات كثيرة قد تمنع السيدات من إتمام عباداتهن من الصلاة والصوم وقراءة القرآن، ولكن في مواعيد معينة ولفترة محدودة، إلا أن هناك البعض قد يصبن بالنزيف في غير معادهن، وهو ما يجعلهن يتساءلن حول جواز تأدية الفروض والعبادة، وهل تبطل صلاتهن؟.

هل النزيف يبطل الصلاة؟

حينما تصاب السيدة بالنزيف، في معاد غير عادتها الشهرية «الحيض»، يطلق عليه فترة الاستحاضة، وحسب ما أوضحته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المرأة المستحاضة لها أن تتوضأ وتصلي وتمارس عباداتها بشكل سليم.

المرأة المستحاضة يجوز لها أن تؤدي عباداتها من الصلاة والصوم وقراءة القرآن، ولكن يجب الوضوء قبل صلاة الفرض مباشرة وتأديته وما شاءت من النوافل، كما عليها الحرص على النظافة بشكل تام، وفي حال خروج الدم فترة الوضوء أو الصلاة ينقض وضوئها وعليها بتكراره مرة أخرى.

ما هي الاستحاضة؟

وحسب دار الإفتاء، فإن حكم الشرع في الاستحاضة أن تتوضأ المرأة لكل صلاة إذا لم ينتقض الوضوء بالنزيف، وتعد الاستحاضة هي خروج الدم في غير عادتها، خاصة أن العادة أو الحيض له مدة معلومة ولا يجوز به الصلاة أو الصوم أو قراءة القرآن، إلا أن المستحاضة تفعل ذلك وتؤدي عبادتها بشكل كامل إذا لم يكن هناك ناقض.