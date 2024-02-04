طبيب يحذر: "الحب الفاشل" يمكن أن يدمر القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - يبدو أنه حتى القلب السليم يمكن أن يتأثر سلبا ليس فقط بالحب الفاشل، ولكن لأسباب أخرى بصورة عامة.

ويقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف: "تؤثر حالات مثل وفاة قريب والفراق وغيرها سلبا على صحة القلب، وتسبب ارتفاع مستوى الهرمونات في الجسم، بحيث يبدو وكأن القلب مشلول وتوقف عن النبض"، وفقا لوكالة فيستي. رو الروسية.

ويشير الطبيب إلى أن الخبراء وضعوا تسمية لهذه الحالة- متلازمة "القلب المنكسر" أو اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو. وينجم هذا المرض عن فورة عاطفية سلبية، تؤدي إلى توسع قمة البطين الأيسر في القلب.

ووفقا له، تعاني النساء عادة من هذا المرض، ويقول محذرا: "يمكن للشخص أن يموت مع أن قلبه سليم تماما".