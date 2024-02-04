هذا ما يحدث للكوليسترول في جسمك عند تناول البيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

صحة القلب مشكلة رئيسية على مستوى العالم، حيث تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في وفاة الكثير من الأشخاص كل عام.

ومن أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب هو تراكم المواد الدهنية في الشرايين، مما يمنع أو يقطع تدفق الدم.

مع مرور الوقت، يمكن أن تصبح جدران الشرايين سميكة مع هذه الترسبات في عملية تسمى تصلب الشرايين، وفقا لصحيفة "إكسبربس" البريطانية.

وهناك العديد من العوامل التي تساهم في الإصابة بتصلب الشرايين، بما في ذلك التدخين وشرب الكثير من الكحول وارتفاع ضغط الدم.

سبب رئيسي آخر هو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وهذا يعني أن لديك كمية كبيرة جدًا من المادة الدهنية المعروفة باسم الكوليسترول.

غالبًا ما يرتبط النظام الغذائي بمستويات الكوليسترول، حيث تعد الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أحد الأسباب الرئيسية.

ومع ذلك، هناك نوع معين من الطعام معروف بتأثيره المحتمل على الكوليسترول وهو "البيض".

وقال طبيب القلب البريطاني جاك ولفسون: "البيض يعتبر صحيا ويحتوي على الفيتامينات المتعددة".

وأضاف في مقطع فيديو على حسابه الشخصي بمنصة "تيك توك": يجب إضافة البيض إلى النظام الغذائي وتناوله بإعتدال، وتجنب التفكير والقلق بشأن الكوليسترول الموجود به".

وقالت أخصائية التغذية البريطاني فيكتوريا تايلور : "يجب على الأشخاص الحد من عدد البيض الذي يتناولونه إلى ثلاث إلى أربع بيضات في الأسبوع، لأن الصفار يحتوي على الكوليسترول".

وأوضحت فيكتوريا: " البيض منخفض في الدهون المشبعة، لذا فإن الاستهلاك المعتدل للبيض ما يصل إلى بيضة واحدة يوميًا لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأفراد الأصحاء ويمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي".

ومع ذلك، حذرت فيكتوريا من أن الأشخاص الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم العائلي (ارتفاع نسبة الكوليسترول الموروثة)، يجب ألا يتناولوا أكثر من ثلاث أو أربع بيضات في الأسبوع.

ونصحت أيضًا "بالانتباه" إلى كيفية طهي البيض وما يتم تقديمه معه لأن هذه الإضافات قد تكون ضارة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

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