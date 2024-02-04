هذا ما يحدث لمستويات السكر بجسمك عند تناول طبق من الكوارع- مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوارع من الأكلات الشعبية الشهيرة المحببة لدى الكثير، حيث يميلون إلى تناولها باستمرار، دون معرفة تأثيرها على مستويات السكر في الدم.

الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365"، تقول: "يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل تناول الكوارع، وذلك لاحتوائها على كمية عالية من الدهون المشبعة التي تُعيق عمل الأنسولين، ما يسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم، إضافة إلى، أنها غنية بالسعرات الحرارية".

وأضافت: "لذا يحتاج إلى مراقبة مستويات السكر في الدم بعناية عند تناولها".

- فوائد الكوارع:

وأشارت إلى أن، هناك عدة فوائد صحية لتناولها، وتشمل:

1. تعزيز صحة العظام والأسنان، لأنها غنية بالفسفور.

2. تقليل التهابات الجسم والمفاصل.

3. دعم صحة العضلات والأعصاب، بسبب احتوائها على نسبة عالية من المغنسيوم.

4. يساعد احتوائها على الزنك على تقوية جهاز المناعة لديك.

5. تحسين صحة البشرة ونضارتها، بفضل محتواها العالي من الكولاجين.

الفئات الممنوعة من تناولها:

- الذين يعانون من أمراض القلب

يجب على هؤلاء المرضى تجنب استهلاكها، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تؤثر سلبا على صحة القلب.

- مرضى الضغط المرتفع

يُمنع هؤلاء الأشخاص من تناولها أيضا، لأنها تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار، وهو عامل خطر للإصابة بالضغط المرتفع.

- مرضى السمنة:

تؤدي السعرات الحرارية الزائدة الموجودة في الكوارع إلى تراكم الدهون في الجسم، ما يسبب زيادة الوزن والسمنة.

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