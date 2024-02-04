تخفيف الأحمال يوميا.. 8 أمور عليك فعلها "أول ما الكهربا تقطع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع ازدياد انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الحالية، أصبح من الضروري اتباع خطوات استباقية تضمن استمرارية راحتك واحتياجاتك خلال تلك الفترة.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز النصائح والخطوات اليومية التي يجب أن تفعلها أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وفقا لما جاء في "national grid".

شحن المصباح اليدوي

- تأكد من الاحتفاظ ببعض المصابيح اليدوية مشحونة، والبطاريات الاحتياطية في متناول اليد في حالة انقطاع التيار الكهربائي وعندما يحل الظلام سوف تحتاج إليه.

- تأكد من الاحتفاظ ببعض المصابيح اليدوية مشحونة، والبطاريات الاحتياطية في متناول اليد في حالة انقطاع التيار الكهربائي وعندما يحل الظلام سوف تحتاج إليه.

تجنب تشغيل الشموع

- لا ينصح باستخدام الشموع أو أي لهب مكشوف لتوفير الضوء، لأنها قد تشكل خطر الحريق.

شحن هاتفك المحمول

فكرة جيدة أن تتأكد من إبقاء هاتفك المحمول مشحونا والتأكد من توفر بعض البيانات في حالة تعطل شبكة Wi- Fi.

شحن الباور بانك

قد ترغب أيضا في توفير بنك طاقة مشحون بالكامل، في حالة احتياجك إلى شحن هاتفك أو الأجهزة الأخرى.

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شحن الأجهزة الطبية

تأكد من قيامك بشحن أي معدات طبية تعتمد عليها بانتظام، وقد ترغب أيضا في التفكير في الاحتفاظ ببطارية احتياطية متاحة لهذه المعدات.

ابق الثلاجة والفريز مغلقين

قم بحماية الطعام الموجود في الثلاجة والفريزر ، وأبق أبواب الثلاجة والفريزر مغلقة لحماية محتوياتها.

وتبعا لوكالة معايير الغذاء (FSA)، ستحافظ ثلاجتك على الطعام آمنا لمدة تصل إلى أربع ساعات أثناء انقطاع التيار الكهربائي، بشرط إبقاء الباب مغلقا قدر الإمكان.

إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية

إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية غير المصممة للتشغيل دون مراقبة مثل المواقد والشوايات ومقالي رقائق البطاطس وأجهزة تمليس الشعر والحرائق الكهربائية، والثلاجة، حتى لا تعمل دون أن تدرك بمجرد عودة الطاقة.

إنها فكرة جيدة أيضا أن تفصل جهاز التلفزيون والكمبيوتر الخاص بك، لتجنب تلفهما في حالة حدوث ارتفاع مفاجئ في الطاقة، ومنعا لحدوث ماس كهربائي.

- اترك الضوء قيد التشغيل

اترك مصباحا واحدا على الأقل مضاء في المنزل، حتى تعرف متى ستعود الكهرباء.

وإذا حدث انقطاع التيار الكهربائي خلال ساعات النهار، فمن الجيد تشغيل مفتاح إضاءة واحد في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربائي حتى المساء.