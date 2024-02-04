هذا ما يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول الكبدة- مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكبدة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وذات فوائد صحية عديدة، حيث محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد وفيتامين B12، يجعلها عنصرا مهما لنظام غذائي متوازن وصحي، لكن كيف يؤثر تناولها على مستويات الكوليسترول؟

- تأثير الكبدة على مستوى الكوليسترول

وفقا لموقع "webmd"، إن تناول هذه الوجبة يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المُشبعة، لذا يجب على الأشخاص الذين يحاولون خفض مستوياته أو الذين يتناولون أدوية الكوليسترول الحد منها واستشارة الطبيب المختص قبل استهلاكها.

- مخاطر أخرى:

1. تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين أ، وهو ضروري لصحة البصر والجلد والجهاز المناعي، لكن عندما لا يتمكن الكبد من معالجته بسرعة كافية، يؤدي هذا إلى أعراض تسمم فيتامين أ مثل: الصداع والغثيان والقيء والدوخة.

2. كونها غنية بنسبة عالية من البيورينات، وهي مواد تسبب ارتفاع مستويات حمض البوليك، ما يزيد خطر إصابتك بالنقرس.

3. تحتوي الكبدة على كمية عالية من النحاس، ولا يستطيع مرضى ويلسون التخلص منه، ويؤدي تراكمه في الجسم إلى مستويات سامة، لذا يجب هؤلاء المرضى تجنب تناولها.

4. جرعة زائدة من فيتامين أ الموجود في هذه الوجبة، يضر بصحة الجنين داخل الرحم.

5. كما يزيد الكثير من الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

اقرأ أيضا:

سيدة تطلب الطلاق من زوجها بسبب حماتها.. لن تتوقع ماذا فعلت؟

امرأة ترفع قضية خلع على زوجها- والسبب أغرب من الخيال

عانى من آلام الظهر.. شاب يكتشف إصابته للسرطان - احذر هذه الأعراض

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت الطعام بسرعة- مفاجأة

قلة فلوس ونحس.. 3 أبراج حظها وحش ماليا الفترة القادمة