لص يبتكر حيلة لسرقة بنك- لن تتوقع ماذا فعل؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

لجأ لص إلى حيلة ذكية لسرقة فرع بنك "Prathama UP Gramin"، في جوندا بولاية أوتار براديش الهندية.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي، تم التقاطه بواسطة كاميرا مثبتة أعلى المبني، وفقا لموقع "latestly"، و"ndtv".

يظهر اللص في الفيديو وهو يرتدي خوذة على رأسه، وعندما يحاول أحد الموظفين منعه من دخول البنك، يسحب سكينا من حقيبته ويضعها على رقبته.

ثم شُوهد الموظف وهو غارق في الخوف، يُسلم النقود للمتهم الذي يضعها في حقيبته بهدوء ثم يخرج دون أي مقاومة.

توجه مدير البنك إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الحادثة، فوصل ضابطا الشرطة "أماريندرا براساد سينغ" و"فينيت جايسوال" إلى مكان الحادث لبدء التحقيق، حيث تم استجواب جميع موظفي البنك لجمع المعلومات وتحديد ملابسات الواقعة.

وعززت الشرطة جهودها لمطاردة السارق من خلال تشكيل خمس فرق متخصصة.

وقال ضابط الشرطة: "تمكنت السلطات من الحصول على معلومات عن عملية السرقة، حيث أظهرت كاميرات المراقبة رجلا مجهولا يرتدي خوذة داخل البنك لمدة 20 دقيقة تقريباً، ويبدو من خلال الفيديو أن الرجل انتظر مغادرة معظم الموظفين والعملاء قبل أن يتوجه إلى مكان تواجد النقود وبعد الاستيلاء على ما يريده، غادر البنك وركب سيارة مجهولة".

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