للنساء.. ماذا تفعل المشروبات الغازية بجسمك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت دراسة حديثة أجريت في مستشفى بريغهام التابعة لكلية الطب بجامعة هارفارد أن النساء اللاتي يتناولن المشروبات الغازية أكثر من مرة يوميا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد والتهاب الكبد المزمن.

وكشف الباحثون في الدراسة أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر والصودا، ما يؤدي إلى احتمالية الإصابة بالسمنة والسكري والسرطان وتلف الكبد ومشاكل صحة العظام، وفقا لموقع news9live.

وشاركت في الدراسة حوالي 100 ألف امرأة ووفقا للمؤلف الأول للدراسة، لونغ غانغ تشاو من قسم تشانينغ لطب الشبكات في بريغهام، فإن هذه هي الدراسة تجد صلة بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر والوفيات الناجمة عن أمراض الكبد المزمنة.

وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر والصودا، مما يزيد من المخاطر على الصحة العامة للفرد ويعرضه لخطر الإصابة بالسمنة والسكري والسرطان وتلف الكبد ومشاكل صحة العظام.

ويكون الخطر أعلى لدى النساء مقارنة بالرجال، حيث يجدن أنفسهن أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الكبد، والحمل شديد الخطورة، وأمراض القلب والنقرس.

كيف تؤثر المشروبات السكرية على صحتك؟

أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة هارفارد أن المشروبات السكرية هي أحد العوامل الرئيسية المسببة للسمنة ومرض السكري. كما أنها تظهر كدليل على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الكبد

وفقًا لمايو كلينك، فإن النوع الأكثر شيوعا من سرطان الكبد هو سرطان الخلايا الكبدية الذي يبدأ في النوع الرئيسي من خلايا الكبد.

بعض العلامات الشائعة:

فقدان الوزن

فقدان الشهية

ألم في الجزء العلوي من البطن

قيء وغثيان

الضعف والتعب

انتفاخ البطن

تغير لون بشرتك وبياض عينيك إلى اللون الأصفر (علامة في الأساس على اليرقان)

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