ما أسباب تحمل النساء الحمى أكثر من الرجال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت الدكتورة يكاتيرينا ديميانوفسكايا أخصائية طب الأعصاب أن سبب تحمل النساء ارتفاع درجة حرارة الجسم والحمى بشكل أكبر مقارنة بالرجال.

وتابعت: "جسم المرأة أكثر قابلية للتكيف مع ارتفاع درجة الحرارة مقارنة بجسم الرجل"، وفقا للموقع الإخباري الروسي "غازيتا.رو".

وأضافت يكاتيرينا: "تشمل أسباب حدوث ذلك أنه يمكن أن ترتفع درجة حرارة جسم المرأة بمقدار 0.5- 0.7 درجة مئوية أثناء فترة الإباضة وفي النصف الثاني من الدورة الشهرية، وهذا يعني أن حالة الحمى الخفيفة قد تكون معتادة للنساء".

وبالإضافة إلى ذلك غالبا ما يكون وزن المرأة أقل من وزن الرجل. ووفقا لها، الأشخاص الذين كتلة جسمهم منخفضة يسهل عليهم التعامل مع الحمى بفضل خاصة النقل الحراري (الحمل)، كما يؤثر في هذه العملية هرمون الأستروجين الأنثوي، الذي يضمن الاستجابة المناعية السريعة للعدوى.

وعلاوة على الأسباب الفيسيولوجية، هناك مسببات نفسية لهذه الظاهرة. فمثلا المرأة أكثر اهتماما بصحتها مقارنة بالرجل.

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