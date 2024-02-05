لمواجهة غلاء الأسعار.. 5 بدائل صحية لزيت الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع أسعار الزيوت يهدد ميزانية الكثيرين، ويدفع للبحث عن بدائل صحية تغنيهم عن هذه المادة الأساسية في طهي وقلي الطعام، وكذلك تعوض عن أضراره.

ووفقا لما جاء في موقع "medicalnewstoday"، توجد بعض البدائل الصحية والاقتصادية لزيت طهي الطعام.

زيت الفول السوداني

يحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، ما يجعله مناسبا للطهي، وأيضا غني بالدهون المتعددة غير المشبعة.

كما أن لديه خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

زيت بذور الكتان

مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي دهون أساسية للجسم، والتي تساعد على الوقاية من الحالات الصحية مثل أمراض القلب.

زيت الزيتون

من أفضل أنواع الزيوت للقلي، وذلك لاحتوائه على مستويات عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تُعرف بقدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية دون أن تتأكسد أو تتغير بنيتها.

زيت الأفوكادو

من الزيوت الجيدة للاستخدام في قلي الأطعمة، وذلك لاحتوائه على مستويات عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، وبالتالي يساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار.

كما أنه غني بفيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الجذور الحرة في الجسم.

زيت عباد الشمس

هو أحد أكثر الزيوت النباتية شيوعا، يتميز بمذاقه المعتدل ونقطة دخانه العالية، ما يجعله خيارا مناسبا للقلي العميق أو السريع، حيث أنه يتحمل درجات حرارة عالية دون أن يتأكسد.

طرق لطهي العديد من الأطعمة دون استخدام دهون أو زيوت

1. استبدل الزيت بكمية قليلة من المرق أو الماء لقلي أو تحميص الأطعمة.

2. استخدام المقالي غير اللاصقة، لمنع التصاق الطعام دون الحاجة إلى زيت.

3. استخدام زيت بخاخ عند الحاجة لتغطية سطح الطعام بطبقة رقيقة من الزيت.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت العجوة.. و3 محرومون منها

نوع سمك بـ45 جنيها فقط وفوائده لا تحصى.. أرخص من البلطي

نوع فاكهة بـ25 جنيها يحسن الكوليسترول وتحمي عضلة القلب

عانى من آلام الظهر.. شاب يكتشف إصابته للسرطان - احذر هذه الأعراض

هذا ما يحدث لمستويات السكر بجسمك عند تناول طبق من الكوارع- مفاجأة