استأصلت جزء من القولون.. ما المرض الذي تعاني منه الإعلامية سهير جودة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أجرت الإعلامية سهير جودة عملية جراحية لاستئصال جزء من القولون، وذلك بعد معاناتها من مشكلات في المعدة والقولون، نتيجة الضغوطات التي عانت منها.

وطمأنت الإعلامية سهير جودة جمهورها ومحبيها على صحتها، خلال مداخلة هاتفية أجرتها في برنامجها "الستات" مع الإعلامية مفيدة شيحة، حيث قالت: "الحمد لله كانت عملية صعبة، خضعت لاستئصال جزء من القولون، والآن في المستشفى".

وتابعت: "الضغط العصبي تسبب في ضعف المناعة، ما أدى إلى التأثير بالسلب على هذا الجزء من القولون، لذا يجب على الأشخاص الحد من التوتر والضغط النفسي".

ونصحت، كما يجب على الجميع الذهاب للطبيب المختص فورا إذا شعرت بأي أعراض تُثير القلق.

وأعربت سهير عن شكرها وتقديرها لجمهورها على دعواتهم واهتمامهم بحالتها.

- متي يلجأ المريض لاستئصال جزء من القولون؟

استئصال القولون، عملية جراحية تُجرى لإزالة القولون بأكمله أو جزء منه، و يُصبح ضروريا لعلاج أو الوقاية من الأمراض والحالات التي تُوثرعلى القولون، وفقا لموقع "mayoclinic".

وهناك أنواع مختلفة من عمليات استئصال القولون:

استئصال القولون الكلي: إزالة القولون بأكمله.

استئصال القولون الجزئي: إزالة جزء من القولون، ويُسمى أيضا استئصال القولون النصفي.

استئصال القولون الأيمن أو الأيسر: إزالة الجزء الأيمن أو الأيسر من القولون.

استئصال المستقيم والقولون: إزالة كل من القولون والمستقيم.

- المضاعفات

هناك العديد من المضاعفات لاستئصال القولون، وتشمل:

النزيف.

الجلطات الدموية في الساقين، والرئتين (الانصمام الرئوي).

العدوى.

إصابة الأعضاء المجاورة للقولون، مثل المثانة والأمعاء الدقيقة.

تمزق الغرز التي تربط بين الأجزاء الباقية بجهازك الهضمي.

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