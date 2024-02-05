هذا ما يفعله الممبار في مستويات الكوليسترول و ضغط الدم.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الممبار من الأكلات الشعبية المفضلة والشهيرة، ولكنه يؤثر على مستوى الكوليسترول وضغط الدم عند تناوله.

الدكتور حازم علي، استشاري التغذية العلاجية، قال إن الممبار من أحد أجزاء الهضمي للحيوان، وله قيمة غذائية عالية، فهو غني بالبروتين والحديد وفيتامين ب، الذي يوفر فوائد صحية مختلفة على الجسم.

تأثير الممبار على مستويات الكوليسترول

وأضاف أن الممبار يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون، خاصةً الدهون المشبعة والكوليسترول، ما يتسبب في زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، وتحديدًا الضار الذي يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تأثير الممبار على ضغط الدم

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن الممبار غني بالصوديوم، ما يتسبب في ارتفاع مستويات ضغط الدم، تحديدًا لدى من يعانون من ضغط الدم المرتفع بشكل مزمن، ويزيد خطر الأزمات القلبية المفاجئة.

نصائح عند تناول الممبار لتقليل مخاطره

ونصح استشاري التغذية العلاجية بضرورة تجنب الإفراط في تناول الممبار، والحرص على التخلص من الدهون الزائدة قبل الطهي، مع تجنب قليه بالزيت، واستبدال ذلك بالسلق أو الشوي، مع إضافة الخضروات عند تناول الممبار لاحتوائه على الألياف التي تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول والدهون المشبعة وتحد من مخاطره.

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