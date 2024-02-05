كارثة على طائرة.. "وزة" تقتل 3 أشخاص بطريقة غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة كارثية لقى 3 أشخاص في أمريكا حتفهم خلال وجودهم في طائرة هليكوبتر طبية.

وتبين أن السبب وراء وفاتهم العثور على أوزة ميتة في جزء من نظام التحكم في الطيران، وفقًا لما ذكرته صحيفة theguardian.

أوزتين تتسببان في مقتل 3 أشخاص

ونشر المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB)، تقريرا أوليا يفيد بأن وفاة الأفراد الثلاثة الموجودين على متن الطائرة، وهم الطيار وممرضة ومسعف العاملين في Air Evac Lifeteam، ناتج عن أوزتين واحدة كانت في نظام التحكم الخاص بالطائرة والأخرى تم العثور عليها إلى جانب حطام الطائرة.

إعداد التقرير الخاص بالحادث يستغرق عامين

وأضاف (NTSB) أن الطائرة كانت عائدة بعد نقل مريض إلى مستشفى في مدينة أوكلاهوما الأمريكية، إلى مدينة ويذرفورد الأمريكية، مؤكدين أنه بالرغم من تسليط الضوء على وجود الإوزة على متن الطائرة، إلا أن إعداد تقرير عن السبب المحتمل للتحطم قد يستغرق ما يصل إلى عامين.

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