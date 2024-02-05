بمكون واحد فقط هتضاعفي عدد الكفتة 3 مرات.. اعرفي سر الخلطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحب الكثير من الناس تناول الكفتة لأنها من المأكولات ذات الطعم المميز، ويُقبل الكثيرون على شرائها لطهوها بطعم شهي، ويحبها عدد كبير من أفراد الأسرة، وما لا تعرفه ربات المنزل أنه يمكن مضاعفة الكمية، وذلك بمكون واحد، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن».

إزاي أزود عدد الكفتة؟

بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، بقناة «سي بي سي سفرة»، فإن إضافة للكفتة الدقيق أو الجيلاتين البودرة يتم زيادة العجين دون التأثير على مكونات الكفتة: «إضافة مكونات الكفتة وطهيها مع إضافة ملعقة من الدقيق يتم زيادة العدد، وإعطاء الدسم الكافي لها بمذاق الكفتة المميزة».

شراء الكفتة

وأضافت أن عند شراء الكفتة، يجب الاهتمام بالخطوات التالية:

- اختيار مكان موثوق جيدًا.

- الابتعاد عن الأماكن المجهولة.

- لضمان جودة الكفتة وأنها من اللحوم البلدي يجب اختيار نوع اللحم المناسب.

طريقة عمل الكفتة بالدقيق

- لحمة مفرومة.

- ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

- بصلة متوسطة.

- ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- ملح.

- فلفل.

- شطة.

- كوب ماء بصل.

- زيت.

طريقة التحضير

- جهزي لحم مفروم وضعي كل التوابل والدقيق، لعمل الكفتة.

- أضيفي الملح والفلفل والبهارات والجيلاتين.

- اضربي الخليط في المفرمة أو الخلاط.

- اخلطي ماء البصل وملعقة صغيرة صلصة وملح وفلفل أسود.

- تستخدم هذه الخلطة في عمل أصابع الكفتة.

- اغرزي خلطة الكفتة في العود.

- اشويها في الفرن أو اقليها، وقدميها مع السلطات أو الخضروات.