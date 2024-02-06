3 أعشاب تضر بصحة القلب.. ابتعد عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - مرض القلب من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في العالم، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وهناك العديد من الأعشاب والنباتات التي تُسبب ضررا لمرضى القلب، وفقا لموقع "wday".

- الجنسنج:

يُعرف نبات الجنسنج بخصائصه الفعالة، فهو يُستخدم كمنشط لزيادة الطاقة الجسدية والعقلية، وعلاج بعض الأمراض مثل التعب والإرهاق.

ولكن بعض الدراسات تشير إلى أن هذا النبات قد يكون مضرا لمن يعانون من مشكلات في انتظام عمل القلب أو مشكلات ارتفاع ضغط الدم.

- الشاي الأخضر:

من أكثر المشروبات الشائعة حول العالم، حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية ويعمل كمضاد أكسدة مفيد للجسم، لكنه يحتوي على كميات من الكافيين التي تسبب كثرتها مشكلات ارتفاع ضغط الدم.

- البردقوش:

هو نبات عشبي يستخدم بشكل واسع في الطب البديل، وتستعمل أوراقه طازجة أو مجففة لتحسين نكهة الطعام، وبالرغم من شهرته هناك مخاطر من استخدامه لم يعانون من مشاكل في تخثر الدم، وخصوصا بعد العمليات الجراحية، إذ توجد في هذا النبات مواد تعمل كمميع للدم.

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