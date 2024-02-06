ما هي أسباب وأعراض الصدفية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الصدفية من الأمراض الجلدية التي يعاني منها العديد من الأشخاص، وتسبب ظهور بقع واحمرار على الجلد.

وكشفت الطبيبة الروسية لودميلا ماخوفايا أخصائية أمراض المناعة والحساسية، أن هناك عدة عوامل تُزيد خطر الإصابة بالصدفية، مثل: الجينات الوراثية والاضطرابات المناعية واضطرابات التمثيل الغذائي، النظام الغذائي.

تابعت: "تسبب الصدفية ظهور بعض الأعراض وتشمل، تغيرات الجلد، طفح جلدي، ضعف تقرن الخلايا، والالتهابات"، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

الأسباب:

تقول إن السبب الرئيسي للصدفية ما زال مجهولا، لكن هناك نظريات مختلفة تحاول تفسير هذا اللغز الطبي:

1. النظرية الفيروسية:

وجود "أجسام أولية" أو "فيروسات الصدفية" في خلايا البشرة لدى المرضى.

التناقض: عدم إصابة جميع الأشخاص عند التعرض للفيروس.

2. النظرية الوراثية:

وجود استعداد وراثي للإصابة بالصدفية.

التناقض: عدم إصابة جميع أفراد العائلة.

وأشارت، إلى أن وجود عدة أمراض تؤدي إلى تفاقم متكرر لمرض الصدفية وصعوبات في اختيار العلاج.

ويمكن أن تؤثر العوامل الخارجية سلبا، مثل: الإجهاد، وانخفاض حرارة الجسم، ونتيجة لذلك، نزلات البرد، والظروف البيئية القاسية، وتناول الكحول، والتدخين، والتدخين السلبي.

طرق الوقاية:

اتباع نمط حياة صحي.

الحد من التوتر.

الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة وعلاجها على الفور.

الحد من تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والبهارات.

الامتناع من المشروبات الكحولية.

استخدام الزيوت النباتية في النظام الغذائي.

تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والألياف.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت العجوة.. و3 محرومون منها

نوع سمك بـ45 جنيها فقط وفوائده لا تحصى.. أرخص من البلطي

نوع فاكهة بـ25 جنيها يحسن الكوليسترول وتحمي عضلة القلب

عانى من آلام الظهر.. شاب يكتشف إصابته للسرطان - احذر هذه الأعراض

هذا ما يحدث لمستويات السكر بجسمك عند تناول طبق من الكوارع- مفاجأة