ما أسباب وأعراض "القيء الدموي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

القيء الدموي ليس مجرد عرض مزعج، بل هو جرس إنذار يكشف عن مشكلة صحية خطيرة تستلزم الرعاية الطبية الفورية، وفقًا للجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.

- الأسباب:

نزيف أو أورام في المعدة.

قرحة أو أورام في الاثني عشر.

التهاب أو دوالي المريء.

نزيف في القنوات الصفراوية أو القناة البنكرياسية.

تلف الغشاء المخاطي في المعدة.

التهاب المعدة.

انسداد حاد في أحد الأوعية المعوية.

اضطرابات التخثر.

- علام يشير لون الدم؟

يشير اللون الأحمر الفاتح إلى وجود نزيف فوق المعدة، في حين أن اللون الأحمر الداكن المائل إلى الأسود يعد علامة على أمراض في المعدة أو الاثني عشر.

- متي يجب استشارة الطبيب؟

إذا كان تقيؤ الدم مصحوبا بأعراض أخرى مثل:

برودة ورطوبة وشحوب الجلد.

تسارع ضربات القلب.

انخفاض ضغط الدم.

الارتباك والتشوش الذهني.

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