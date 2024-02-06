بعضها يصيب الرجال.. 5 أنواع سرطانات الأكثر انتشارا بين النساء

محمد اسماعيل - القاهرة - السرطان مرض خطير ينتج عن نمو غير طبيعي للخلايا في الجسم، ويمكن أن ينتشر من مكان إلى آخر، وهناك 5 أنواع من السرطان شائعة لدى النساء، وفق لما جاء في موقع "Hindustan Times".

1. سرطان الثدي

يحدث سرطان الثدي في أنسجة الثدي، وغالبا ما يبدأ في القنوات أو الغدد، وتشمل عوامل الخطر الجنس والعمر والتاريخ العائلي والسمنة والطفرات الجينية.

ويساعد الفحص المنتظم في الكشف المبكر عن المرض.

2. سرطان القولون والمستقيم

هو نمو غير طبيعي للخلايا في القولون أو المستقيم، وهناك عدة عوامل تزيد من خطر إصابتك به، وتشمل التاريخ العائلي، ومرض التهاب الأمعاء، ونمط الحياة غير المستقر، والسمنة، والوجبات الغذائية الغنية باللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة.

3. سرطان بطانة الرحم

يحدث هذا النوع من السرطان في بطانة الرحم ويتأثر بالتعرض الزائد لهرمون الإستروجين.

وتزيد السمنة وانقطاع فترة الطمث والاضطرابات الهرمونية من خطر الإصابة بهذا السرطان، ولكن المريضات اللاتي لديهن تاريخ وراثي أكثر عرضة للإصابة في سن أصغر، حتى قبل انقطاع الطمث.

4. سرطان المبيض

هو تكاثر غير طبيعي لخلايا المبيض، يُشكل تهديدا خطيرا لصحة المرأة.

5. سرطان الرئة

ينتج عن الانقسام غير المنضبط لخلايا الرئة غير الطبيعية، ويحدث في كثير من الأحيان بسبب تدخين السجائر.

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