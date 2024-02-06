بشرتك تكشف إصابتك بـ4 حالات صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - ما لا يعرفه الكثير أن الجلد مرآة لصحتنا، حيث تُظهر بعض العلامات والتغيرات على البشرة تنذر بوجود أمراض خفية في الجسم.

في هذا التقرير، نوضح بعض العلامات التحذيرية التي يمكنك رؤيتها في بشرتك تكشف الإصابة بأمراض خفية، وفقا لموقع "ساينس ألرت".

- مرض لايم:

قد لا تُسبب لدغات القراد قلقا دائما، لكن احذر من طفح جلدي محدد يشير إلى مرض "لايم" الخطير.

ويجب عليك أيضا مراقبة الأعراض الأخرى المرتبطة بمرض لايم، مثل درجات الحرارة المتأرجحة وآلام العضلات والمفاصل والصداع.

- نقاط أرجونية:

تحدث هذه النقاط بسبب تجمع الدم في طبقة أعمق من الجلد، وتشير إلى وجود مشكلة إما في جدران الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي الجلد أو في الدم الموجود بداخلها، وقد يكون هذا بسبب نقص في الصفائح الدموية، وهي شظايا الخلايا الصغيرة التي تسمح للدم بالتجلط، ربما بسبب فشل نخاع العظم، أو حالة مناعة ذاتية حيث ينقلب الجسم على نفسه ويهاجم خلاياه.

- الأوردة العنكبوتية:

تُشكل الأوردة العنكبوتية شبكات دقيقة تظهر على سطح الجلد، ناتجة عن توسع الشرايين الصغيرة المسؤولة عن تنظيم حرارة الجسم.

- الشواك الأسود:

التغيرات في ثنايا جلدك، خاصة حول الإبطين أو الرقبة، علامة على حالة جلدية تسمى "الشواك الأسود".

وهناك عدة عوامل تسبب هذه الحالة، وتشمل اضطرابات التمثيل الغذائي، مرض السكري من النوع 2 ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

وفي حالات نادرة، أيضا علامة على الإصابة بسرطان المعدة.

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