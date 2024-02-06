7 أطعمة مهمة لصحة بشرتك وشعرك- تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - صحة البشرة والشعر من أهم علامات الجمال والحيوية، ولا يكفي فقط الاعتماد على العلاجات الخارجية فقط، بل يجب التركيز على تناول الأطعمة الصحية.

فيما يلي، نذكر لكم أهم الأطعمة التي تعزز صحة البشرة والشعر، وفقا لما ورد في موقع "تايمز اوف إنديا".

- البيض

مصدرا جيدا للبيوتين، وفيتامين سي الذي يساعد على تحسين صحة البشرة والشعر.

- المكسرات والبذور

نظرا لأنها غنية بالبيوتين وتعد وجبات خفيفة مغذية تساهم في صحة الشعر والجلد.

- البطاطا الحلوة

تحتوي أيضا مضادات الأكسدة والفيتامينات ومن بينها البيوتين، التي تساهم جميعها في تحسين الصحة العامة للبشرة.

- البقوليات

يوفر العدس والحمص وفول الصويا البيوتين إلى جانب البروتينات الأساسية الضرورية للحفاظ على صحة الشعر والجلد.

- سمك السالمون

كما يحتوي سمك السالمون على نسبة عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية، الضرورية لصحة البشرة.

- الأفوكادو

ويعد الأفوكادو، المليء بالدهون الصحية والفيتامينات والبيوتين، خيارا لذيذا لتعزيز صحة الجلد والشعر.

- منتجات الألبان

البروتين الموجود في منتجات الأليان عنصرا أساسيا لبناء الشعر والبشرة، وتعزيز الصحة العامة.

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