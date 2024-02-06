6 أطعمة لتقليل شيب الشعر المبكر.. تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني كثير من الأشخاص من الشيب المبكر، ما يسبب لهم الشعور بالانزعاج والضيق الشديد، لكن هناك بعض الأطعمة التي تساعدعلى تجنب الإصابة بالشيب المبكر للشعر، وفقا لما ورد في موقع "India".

- الجوز

لاحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية والنحاس، ما يعزز صحة الشعر ويمنع ظهور الشيب مبكرا.

- التوت

نظرا لأن التوت غني بمضادات الأكسدة، التي تمنع ظهور الشيب في الشعر.

- السبانخ

تحتوي السبانخ أيضا على نسبة عالية من الحديد وفيتامينات A وC.

- سمك السلمون

تعمل أحماض أوميجا-3 الدهنية الموجودة في سمك السلمون على تغذية الشعر والحفاظ على لونه.

- البطاطا

تعمل البطاطا الحلوة على إنتاج الصبغة المسؤولة عن لون الشعر بصورة طبيعية.

- اللوز

لأنه غني بالفيتامينات E وB، ما يساهم في تحسين صحة الشعر وتقويته.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت العجوة.. و3 محرومون منها

نوع سمك بـ45 جنيها فقط وفوائده لا تحصى.. أرخص من البلطي

نوع فاكهة بـ25 جنيها يحسن الكوليسترول وتحمي عضلة القلب

عانى من آلام الظهر.. شاب يكتشف إصابته للسرطان - احذر هذه الأعراض

هذا ما يحدث لمستويات السكر بجسمك عند تناول طبق من الكوارع- مفاجأة