"عشان مايضحكش عليك".. كيف تفرق بين الدولار الحقيقي والمزور؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ سيد متولي

يتعرض بعض الأشخاص للاحتيال من قبل آخرين عند شراء دولارات عند السفر خارج مصر، لذا من المهم التعرف على كيفية التفرقة بين الدولار الحقيقي والمزور.

ويقول كريم جلال خبير أمن المعلومات البنكية، إن الفئات التي يتم تزويرها هي فئة المائة والخمسين دولار.

وكشف الخبير في تصريحات لبرنامج حديث الناس على قناة القاهرة والناس، طرق التعرف على الدولار المزور وأولها أن الملمس يكون ناعما في العملة المزورة عكس الورقة الأصلية.

وأضاف: "طريقة أخرى لاكتشاف الدولار المزور عند تحريك ورقة الدولار لا تظهر أي انعكاس لعلامة رقم 100 عكس العملة الأصلية".

كما نصح الخبير بالبحث عن علامة تشبه الجرس، وهي الموجودة في الدولار الأصلي.

وأخيرا بالنسبة إلى العملة المصرية، أكد الخبير أن الملمس هو الفيصل، إذ يحدد ما إذا كانت مزورة أم لا.

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