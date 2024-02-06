يصيبك بالسرطان في هذه الحالة.. كم مرة يمكن استخدام زيت القلي؟- طبيبك يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

حذر الدكتور سالم مروان، خبير التغذية العلاجية، من مخاطر إعادة استخدام زيت القلي بشكل متكرر، مؤكدًا على أن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان.

وأوضح مروان، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "السفيرة عزيزة" عبر فضائية "dmc"، أن عدد المرات التي يمكن استخدام زيت القلي فيها يعتمد على نوع الزيت نفسه.

وأشار إلى أن زيت عباد الشمس يختلف عن زيت الصويا وزيت الذرة، من حيث عدد مرات الاستخدام، لكن بشكل عام، ينصح بعدم استخدام أي زيت للقلي أكثر من 3 مرات.

وأكد مروان على ضرورة مراقبة زيت القلي أثناء الاستخدام، فإذا بدأ يتبخر أو تغير لونه، يجب التخلص منه فورًا، لأنه يعتبر منتهي الصلاحية ولا يصلح للاستخدام.

وشدد على أهمية تصفية زيت القلي بعد كل استخدام، للتخلص من بقايا الطعام التي قد تتسبب في فساده.

وأوضح مروان أن إعادة التسخين المتكرر لزيت الطهي تؤدي إلى تغيير تركيبته الكيميائية، مما ينتج عنه:

- إطلاق مادة الأكرولين

وهي مادة كيميائية سامة قد تسبب السرطان.

- تكوين مركبات ضارة

تؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة.

- فقدان الزيت لقيمته الغذائية مما يجعله غير مفيد للجسم.

ونصح مروان باستخدام كمية قليلة من زيت القلي عند الطهي، واختيار الزيوت ذات النقاط العالية للتدخين، مثل زيت جوز الهند وزيت الأفوكادو.

كما شدد على أهمية اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات، والابتعاد عن الأطعمة المقلية قدر الإمكان.

اقرأ أيضًا

هل ما زالت أكلة الغلابة.. كيف يواجه المصريون ارتفاع أسعار الفول؟

وفاة رجل بعد خلع أسنانه وعائلته تطالب بتعويض ضخم.. ما القصة؟

5 أبراج تتعرض لأزمات عاطفية في شهر الحب.. مش هيحتفلوا بالفلانتاين

كارثة على طائرة.. "وزة" تقتل 3 أشخاص بطريقة غير متوقعة

بعضها يصيب الرجال.. 5 أنواع سرطانات الأكثر انتشارا بين النساء