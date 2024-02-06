"الأعجوبة الضخمة".. مقطع فيديو يثبر الجدل لأغرب ناطحة سحاب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

انتشر مقطع فيديو على الإنترنت لمبنى غريب في ولاية بيهار الهندية، أثار الجدل بين مستخدمي الإنترنت.

يظهر في الفيديو ناطحة سحاب مكونة من خمسة طوابق، مبنية على قطعة أرض صغيرة تبلغ مساحتها ستة أقدام فقط.

أطلق مستخدمو الإنترنت على المبنى اسم "برج خليفة بيهار" مازحين، بسبب شكله الغريب الذي يتحدى جميع المعايير المعمارية.

أعرب العديد من مستخدمي الإنترنت عن قلقهم بشأن سلامة المبنى، خاصةً في المناطق المعرضة للزلازل، حيث اعتبروه غير آمن على سكانه.

من جهة أخرى، أثار المبنى فضول الكثير من الناس، حيث أصبح منطقة جذب سياحي شهيرة يزوره الناس لالتقاط الصور.

يقع المبنى في حي جانيبور، ويبلغ عرضه 5 أقدام فقط من الداخل، لكن المالك استغل المساحة بكفاءة تامة، حيث يحتوي على جميع وسائل الراحة، بما في ذلك المطبخ والحمام وغرفة النوم.

يُعد هذا المبنى مثالًا على إبداع الإنسان و قدرته على استغلال المساحات الصغيرة بأكبر قدر من الكفاءة.

https://www.facebook.com/reel/3533980530196522/?__cft__[0]=AZVixRcV71S__NWwZ6r3Qop7BKG5BATp1uvH9A7x0kOthka4jFNNAlbwEsS5QbAqVnD5DMsI05HjrjKFGy2pZ2yu6Bht61KO1cH0RnG8knGNQzztdGt--XX13dSaFSxXTIjGHTNPvycScZ7I-2DAHnQnUGkfL2RRXV20r-cJuTmzUGhayc3kqe250y4K9VFAYkA&__tn__=R]-R

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