عارضة أزياء تفبرك خبر وفاتها وتثير الجدل .. فما السر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

آثار عارضة أزياء هندية جدلًا واسعًا، بعد فبركتها خبر وفاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت الوسائل المحلية الهندية خبر وفاتها، وحدثت حالة من الحزن والجدل.

وكان قد تداول الكثير من الصحف والأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، أنها فارقت الحياة عن عمر ناهز الـ 32 عامًا، وذلك بعد نشر الصفحات الخاصة بها على الأنترنت بأسمها " بونام باندي"، وقالوا أنها توفيت بعدما حاربت المرض بشجاعة.

يتابع عارضة الأزياء على الأنستجرام أكثر من 1.3 مليون شخص، ونشرت مقطع فيديو تعترف به أن وفاتها كانت مجرد خدعة، بهدف التوعية بسرطان عنق الرحم، وأنها تشعر بالفخر لأن خبر وفاتها حقق ما كانت تسعى إليه.

وانهالت عليها التعليقات السلبية، والناقدة لتصرفها، ووصفوها بأنها ترغب في لفت انتباه الأشخاص ولكن بطريقة سيئه ولا يوجد مبرر لهذا التصرف، وذكر البعض الآخر أن عند وفاتك الحقيقة لن يصدقك أحد، ولن تلقي تعاطف حقيقي.

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