طريقة عمل بطاطس شيبسي في البيت زي الجاهزة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البطاطس الشيبسي من الوجبات السريعة المحببة إلى الكثيرين حول العالم، وهي عبارة عن بطاطس مقطعة رقيقة ومقلية في الزيت حتى تصبح مقرمشة وذهبية اللون، ويُضاف في بعض الأحيان ملح أو بهارات أخرى لتحسين النكهة.

تعتمد جودة البطاطس الشيبسي على نوعية البطاطس المستخدمة وسمك الشرائح المقطعة، ويفضل استخدام أنواع من البطاطس تتميز بقلة نسبة الماء فيها وارتفاع نسبة النشا، ما يساعد في الحصول على نتيجة مقرمشة وجيدة.

إليك طريقة عمل بطاطس شيبسي بطريقة بسيطة وسهلة

مكونات طريقة عمل بطاطس شيبسي:

بطاطس «تختارينها حسب الكمية التي ترغبين في تحضيرها»

زيت نباتي للقلي.

ملح «اختياري».

طريقة عمل البطاطس الشيبسي:

قشر البطاطس واغسلها جيدًا تحت الماء الجاري لإزالة الأتربة.

قطع البطاطس إلى شرائح رقيقة باستخدام مقشرة أو سكين حاد.

يمكنك استخدام مقص البطاطس إذا كنت تفضل ذلك.

اغسل الشرائح بالماء البارد لإزالة النشا الزائد.

جفف الشرائح جيدًا باستخدام منشفة مطبخ نظيفة.

سخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة إلى حرارة 180 درجة مئوية.

ضع الشرائح المجففة في الزيت الساخن بشكل تدريجي، لكي لا تتلصق معًا.

احرص على عدم وضع كمية كبيرة دفعة واحدة لتجنب انخفاض درجة حرارة الزيت بشكل كبير.

قلب الشرائح بين الحين والآخر، لتأكد من طهيها بشكل متساوٍ، وحصولها على لون ذهبي جميل.

بمجرد أن تصبح الشرائح ذهبية ومقرمشة، ارفعيها من الزيت وضعيها على منشفة ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

رش البطاطس الشيبسي بالملح حسب الرغبة.

قدمي الشيبسي الساخنة والطازجة، ويمكنك تقديمها إلى جانب صلصة أو مايونيز أو أي تتبيلة تفضلينها، وهذه هي الطريقة البسيطة لتحضير البطاطس الشيبسي في المنزل؛ تذوقها واستمتع بمذاقها اللذيذ.