تأثير الدورة الشهرية على "ضباب الدماغ"

محمد اسماعيل - القاهرة - "ضباب الدماغ" هو مصطلح عام يشير إلى صعوبة التركيز أو التفكير بوضوح.، ويمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل.

ووفقًا لما جاء عبر صحيفة "نيو ساينتست"، تظل المهارات اللفظية والمكانية، مثل حفظ الكلمات والتنقل، ثابتة طوال الدورة الشهرية للمرأة، ما يشير إلى أن الحيض ليس له تأثير يذكر على هذه الوظائف المعرفية.

وكانت أبحاث سابقة قد أشارت إلى أن الدورة الشهرية قد تؤثر على الإدراك بسبب التقلبات الهرمونية.

ولمزيد من البحث، قامت الدكتورة بليندا بليتزر وزملاؤها بتحليل المهارات اللفظية والمكانية خلال الدورة الشهرية لدى عشرات النساء، أعمارهن بين 18 و35 عاماً.

وكانت الدورة الشهرية ثابتة لدى المشاركات، وليس لديهن أي ظروف صحية كامنة، ولا يستخدمن وسائل منع الحمل الهرمونية.

في إحدى تجارب الدراسة، طلب الباحثون من 153 مشاركة إكمال 3 مهام معرفية. وتضمنت المهمة الأولى إدراج أكبر عدد ممكن من الكلمات في فئات معينة (حيوانات أو نباتات) على أن تبدأ بحروف أبجدية معينة.

ثم طُلب منهن مهمات أخرى في بيئة افتراضية لقياس القدرة على الملاحظة باستخدام شاشات.

وأكملت المشاركات هذه التقييمات، إما خلال الدورة الشهرية، قبل يومين إلى 3 أيام من الإباضة أو قبل أسبوع من الدورة الشهرية التالية. وتم اختيارها لتعكس المستويات المتغيرة لهرمونات الاستراديول والبروجستيرون.

وأجرى الباحثون تجربة أخرى لتقييم الوظيفة الإدراكية بمشاركة مجموعة منفصلة من 65 امرأة، تمت في أيام مختلفة من الدورة لتتبع تأثير تغير الهرمون.

وفي التجربتين، لم يجدوا اختلافات كبيرة في الأداء المعرفي، ما يشير إلى أن الدورة الشهرية ليس لها أي تأثير على المهارات اللفظية أو المكانية.

ومع ذلك، يمكن أن يؤثر الحيض على الإدراك بشكل مختلف لدى من لديهن حساسية خاصة للتقلبات الهرمونية، أو دورات شهرية غير منتظمة

اقرأ أيضًا

هل ما زالت أكلة الغلابة.. كيف يواجه المصريون ارتفاع أسعار الفول؟

وفاة رجل بعد خلع أسنانه وعائلته تطالب بتعويض ضخم.. ما القصة؟

5 أبراج تتعرض لأزمات عاطفية في شهر الحب.. مش هيحتفلوا بالفلانتاين

كارثة على طائرة.. "وزة" تقتل 3 أشخاص بطريقة غير متوقعة

بعضها يصيب الرجال.. 5 أنواع سرطانات الأكثر انتشارا بين النساء