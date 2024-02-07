كربوهيدرات يجب تجنبها لإنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعدّ هذا الأمر مثيراً للقلق، خاصةً لأولئك الذين يسعون لإنقاص الوزن، حيث تُعيق هذه الكربوهيدرات عملية إنقاص الوزن وتُؤثّر سلباً على الصحة العامة.

وبحسب ما جاء عبر صحيفة "ليفينغ سترونج"، يأنه تشير دراسات إلى أن حوالي 42% من النظام الغذائي الشائع، الذي لا يحتوي على حبوب كاملة أو فواكه، يتكون من كربوهيدرات منخفضة الجودة، مثل السكريات والخبز الأبيض، وهو ما ينبغي تجنبه لإنقاص الوزن.

بينما تصل نسبة الحبوب الكاملة والفواكه 10% من النظام الغذائي الشائع، وهي نسبة قليلة لا تساعد على التخسيس.

لا ينبغي تجنّب الموز أو البطاطس مثلاً، فالخطأ يحدث عند الجمع بين الكربوهيدرات عالية الجودة والأخرى منخفضة الجودة في سلة واحدة.

ولتحقيق هدف إنقاص الوزن، ينصح خبراء التغذية بتناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف.

ومن أهم الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات عالية الجودة: البطاطس، والشوفان، والفشار، والخبز الأسمر، والأرز البني، والبقول، والفواكه.

وتعتبر عائلة التوت، مثل الفراولة والتوت الأسود والأزرق وتوت العليق من أفضل الفواكه لإنقاص الوزن، لأنها الأغنى بالألياف.

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