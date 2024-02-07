بعد ارتفاع أسعاره.. إزاي الفول يتعمل في البيت زي العربية؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

الفول وجبة إفطار مصرية أساسية، وتشهد الأسواق حاليا حالة من ارتفاع الأسعار المستمر، حيث سجل سعر كيلو الفول البلدي عريض الحبة 40 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الفول المستورد 32 جنيهًا، وأصبح سعر سندوتشات الفول في المطاعم والعربات المتخصصة في بيع الفول يبدأ من 7 جنيهات، ما شكل أزمة كبيرة للكثيرين.

طريقة عمل الفول في البيت زي العربيات

ويستعرض "الخليج 365" بعض الإضافات للفول تجعله أشبه بفول المطاعم والعربات التي يفضلها الكثيرون، وفقا لما نشرته شيف شهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت الشيف الشهيرة مروة الشافعي، عبر حسابها على منصة "تيك توك"، مقطع فيديو تشرح فيه بعض الخطوات الإضافية لتحضير الفول، بعنوان "تحويجة فول العربيات"، ولاقى الفيديو إعجاب متابعيها، ولخصت تلك الخطوات في الآتي:

مكونات عمل الفول في البيت

- كوب من الزيت العادي.

- ربع كوب من الزيت الحار (زيت بذور الكتان).

- عصير ليمونة كاملة.

- ملعقة من الكمون.

- ملعقة من الكزبرة الناشفة.

- ملعقة من البابريكا.

- ملعقة من الملح.

- ملعقة صغيرة شطة (حسب الرغبة).

- ربع كوم من طحينة السمسم الخام.

نضع المكونات بوعاء ونستمر بالتقليب، ونضع الخليط على الفول.