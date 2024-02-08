خبيرة تُنبه: بعض مكونات الحليب قد تُسبب حساسية

محمد اسماعيل - القاهرة - منذ فجر التاريخ، اعتمد الإنسان على منتجات الحليب كمصدر أساسي للغذاء والتغذية، ولطالما اشتهرت هذه المنتجات بفوائدها الصحية المتنوعة، ودورها في بناء جسم قوي وصحي.

ومنتجات الحليب من مكونات النظام الغذائي الأساسية، لأنها تحتوي على نسب عالية لما يحتاجه الجسم من البروتين والأحماض الدهنية والمواد المعدنية.

وقالت الدكتورة مارجاريت كورولوفا خبيرة التغذية في مقابلة مع راديو " سبوتنيك " كيف يمكن تناول منتجات الحليب في حالة عدم تحمل اللاكتوز أو الكازين ، وفقا لما جاء في "نوفوستي".

واضافت : "لقد تغير العالم، وتغيرت التربة التي ينمو عليها ما تأكله الأبقار، ولم تصبح تغذيتها طبيعية تماما، وتغيرت أيضا عملية تربية الحيوانات في المزارع الكبيرة، حيث تستخدم العديد من المكونات التي تضمن نمو الماشية وسلامتها.

لذلك، أصبحت منتجات الألبان مختلفة بعض الشيء في التركيبة. وفسيولوجية الإنسان متخلفة عن الحقائق المتغيرة، وليس لدى منظومة المناعة الوقت للتكيف معها".

ووفقا لها، لذلك يمكن أن تسبب منتجات الحليب ردود فعل مرضية مختلفة في الجسم.

وأوضحت: "يمكن أن يستجيب الجسم برد فعل مناعي، في شكل أمراض جلدية، ونزلات البرد المتكررة، وأمراض المناعة الذاتية في الغدة الدرقية، والأعضاء الداخلية، والمفاصل.

وعندما يأتي المرضى إلى الطبيب لمعرفة أسباب المرض، يتضح أن أحد عوامل ظهور هذه المشكلات هي منتجات الألبان، لأن الجسم لا يستطيع معالجتها بشكل كامل، ويبقى بعضها في الأمعاء، حيث تنجذب إليها الزغابات اللزجة، ما يسبب اضطراب الدورة الدموية الجدارية، وتتشكل استجابة مناعية.

وتبدأ منظومة المناعة في إنتاج الأجسام المضادة، وتتشكل مجمعات مناعية كبيرة، وتدخل بالفعل إلى البيئة الداخلية للجسم. وأين ما تكون سيحدث رد فعل مناعي ذاتي".

وتنصح الطبيبة في حال ظهور مثل هذه الأعراض إجراء اختبار عدم تحمل المنتجات الغذائية الخفي، لتحديد السبب بدقة، وبعد ذلك يمكن مراجعة الطبيب المختص لوصف العلاج اللازم.