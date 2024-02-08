الامارات | "خطأ طبي" أثناء الولادة ... قطع رأس رضيع يثير الجدل في امريكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 فبراير 2024

في تقرير أصدره مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كلايتون بولاية جورجيا، تم تصنيف حادث مأساوي وقع في 10 يوليو 2023، حيث توفي المولود الجديد تريفون أشعيا تايلور جونيور بعد قطع رأسه خلال عملية الولادة، بأنه "جريمة قتل".

نقلت الوالدة، جيسيكا روس، إلى المركز الطبي الإقليمي الجنوبي في ريفرديل، جورجيا، بعد تجمع ماء الرحم قبل الولادة.

وفقًا للشكوى المقدمة من جيسيكا وشريكها ، فإن عسر ولادة الكتف تسبب في تعذر خروج الطفل بشكل طبيعي.

التحقيقات الطبية أظهرت أن وفاة الطفل ناتجة عن عسر ولادة الكتف وتوقف المخاض وانحباس الجنين في قناة الولادة.

تمت عملية الولادة عن طريق قيصرية حيث تمت إزالة جزء من جسم الطفل وساقيه.

وزعم روس وتايلور أيضًا أن الفريق الطبي حاول إقناعهم بعدم تشريح الجثة، ولم يكتشفوا قطع الرأس إلا بعد خروجهم من المستشفى.